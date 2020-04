Sprzedawał „lek na koronawirusa”. Grozi mu osiem lat więzienia

Zdaniem śledczych najmniejsza dawka "leku na koronawirusa" kosztowała około 350 zł. - Wpłaty dokonywane były tytułem darowizny na cele statutowe fundacji. Mężczyzna nie miał pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu - zaznaczyli śledczy.

Tomasz D. miał oszukać w ten sposób sześć osób, które zapłaciły mu łącznie ponad 11 tys. zł.

- W trakcie przeszukania policjanci ujawnili znaczne ilości opakowań zawierających substancje w postaci kapsułek i płynów, etykiety samoprzylepne z treścią wskazującą na reklamę i ofertę produktów leczniczych mających służyć do leczenia szeregu ciężkich lub nieuleczanych schorzeń takich jak: nowotwory, cukrzyca, autyzm, udar. Stan ujawnionych przedmiotów wskazywał na to, że podejrzewany mężczyzna posiadane substancje umieszczał w nowych opakowaniach, które opatrywał własnymi etykietami - powiedział prok. Duszyński.

Zabezpieczone substancje będą zostaną zbadane przez biegłego.

Tomasz D. został zatrzymany w sobotę i usłyszał zarzut doprowadzenia pokrzywdzonych do "niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do rzeczywistej wartości rynkowej oraz właściwości leczniczych oferowanych odpłatnie preparatów". Mężczyźnie grozi za to do ośmiu lat więzienia.

Tomasz D. wprowadził także do obrotu lekarstwa bez wymaganego pozwolenia. Prokuratura zawnioskowała do sądu o tymczasowy areszt dla 49-latka.