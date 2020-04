Największy samolot świata wylądował w Polsce. Na pokładzie - maski i kombinezony

Środki ochronne i sprzęt medyczny zakupiły w Chinach spółki Skarbu Państwa - KGHM i LOTOS. Łączna wartość zakupionego sprzętu to ok. 15 mln dolarów.

Na pokładzie znajduje się 7 mln maseczek typu P2, kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych i kilkaset tysięcy przyłbic.

To pierwsze lądowanie Antonowa 225 w Warszawie i trzecie w Polsce. W przeszłości samolot lądował na lotniskach w Poznaniu i Katowicach.

- Dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego rozmowę z Xi Jinpingiem, która na pewno dużo dała, udrożniła kanały komunikacji - mówił na lotnisku premier Mateusz Morawiecki.

- Tutaj przybywa ok. 80 ton towarów. To bezprecedensowy transport, który będziemy powielać - dodał zapowiadając jednocześnie, że rząd będzie chciał odbudowywać produkcję krajową sprzętu ochronnego dla lekarzy. Premier poinformował, że obecnie jesteśmy w stanie wyprodukować ok. 40 mln maseczek miesięcznie. Za miesiąc ma być to 100 mln.