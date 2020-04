Księża z diecezji przemyskiej muszą oddać połowę swoich przychodów na parafie i kurię

Część księży z diecezji przemyskiej jest zbulwersowana tym faktem. - Zamiast ratować szpitale, czy chorych na koronawirusa ludzi, trzeba ratować kurię biskupią. A ona od wielu lat ma się dobrze. No ale trzeba będzie zastosować się do poleceń arcybiskupa - mówi nam jeden z duchownych, który prosi o anonimowość.

Jak dowiedział się Onet , arcybiskup Adam Szal nakazał wszystkim księżom z Archidiecezji Przemyskiej obowiązkową wpłatę połowy swoich dochodów w jednym miesiącu na parafie diecezji, a w drugim miesiącu na Kurię metropolitalną. Zarządzenie arcybiskupa zaadresowane do księży zostało rozesłane mailem.

Dokąd trafią te pieniądze? Jak informuje rzecznik, środki z marca zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków i opłat, pensje pracowników oraz prowadzoną działalność, w tym charytatywną. Natomiast kwoty przekazane w kwietniu do Kurii Metropolitalnej wesprą funkcjonowanie instytucji diecezjalnych, w tym domów rekolekcyjnych.

- W związku ze stanem epidemii i obowiązującymi przepisami państwowymi, parafie i instytucje Archidiecezji Przemyskiej mają coraz większe problemy z funkcjonowaniem, także finansowe. W związku z tym metropolita przemyski, abp Adam Szal, zwrócił się do księży diecezjalnych, aby w najbliższych dwóch miesiącach wsparli funkcjonowanie parafii, w których pracują oraz diecezji, do której należą, połową swoich miesięcznych przychodów - mówi Onetowi ks. Bartosz Rajnowski.

- Nie odpowiem na te pytania, ponieważ jest to nasza wewnętrzna korespondencja. Nie wiem, w jaki sposób pan ją posiadł. To wewnętrzny dokument zaadresowany wyłącznie do księży w naszej diecezji. To nieprawne pozyskanie informacji - powiedział ks. Bartosz Rajnowski, rzecznik prasowy Archidiecezji Przemyskiej.

Metropolita łódzki funduje respiratory

W ubiegłą środę metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś zaapelował do mieszkańców Łodzi o pomoc w zakupie respiratorów dla szpitala im. Barlickiego. W ten sposób odpowiedział na prośbę dr Pawła Czekalskiego, prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, który w liście do metropolity łódzkiego apelował o pomoc w doposażeniu szpitala w niezbędny do ratowania życia sprzęt medyczny.

- Wszystkich zapraszam do tego konkretnego czynu – pomocy przy zakupie respiratorów do łódzkiego szpitala. Wiem, że się nie zawiodę się na waszej hojności – apelował do łodzian abp Grzegorz Ryś.

Jednocześnie sam abp. Ryś przekazał pieniądze, dzięki którym zostały już zakupione dwa respiratory. Po apelu duchownego, w ciągu kilku dni, na konto Okręgowej Rady Lekarskiej wpłynęło ponad milion złotych.