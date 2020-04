Indonezja z drugą największą liczbą ofiar Covid-19 w Azji

W Indonezji stwierdzono w czwartek 13 nowych zgonów i 113 nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - co oznacza, że liczba ofiar Covid-19 w tym kraju wzrosła do 170, a liczba zakażonych - do 1790. W Korei Południowej zmarło 169 osób, ale liczba wykrytych zakażeń w tym kraju jest znacznie wyższa i wynosi 9976.

Poniżej dalsza część artykułu