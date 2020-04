Bolsonaro nadal przeciw izolowaniu społeczeństwa. "Będzie bezrobocie"

Bolsonaro, który kilkukrotnie wypowiadał się przeciwko obostrzeniom zmierzającym do izolacji społecznej wprowadzanym przez władze stanowe w Brazylii, jako środkom, które doprowadzą do załamania się brazylijskiej gospodarki, przemawiając do zwolenników przed rezydencją prezydenta w Brazylii oświadczył: - Znacie moje stanowisko. To przyniesie ogromne bezrobocie.

