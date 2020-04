USA: W stanie Nowy Jork liczba zakażeń niemal jak we Włoszech

Jedynym stanem, w którym nie stwierdzono śmiertelnych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 pozostaje Wyoming.

Poniedziałek był czwartym z rzędu dniem, w którym w USA stwierdzono ponad 1000 ofiar koronawirusa. W niedzielę było ich - 1137, w sobotę - 1344, a w piątek - 1169.

Najwięcej zakażeń koronawirusem wykryto w USA w stanie Nowy Jork - 131815. To niemal tyle co w całych Włoszech od początku epidemii (liczba zakażeń wykrytych we Włoszech to 132547). W stanie Nowy Jork w wyniku Covid-19 zmarło 4758 osób.

W stanie New Jersey koronawirusa wykryto u 41090 osób a 1003 z nich zmarły.

W Michigan wykryto 17221 zakażeń koronawirusem.

W stanie Kalifornia wykryto 16181 zakażeń.