Trendsetterzy z Czech, czyli maski dla wszystkich

– Widać wyraźnie, że teraz to my zarządzamy pandemią, a nie ona nami – mówi z zadowoleniem czeski minister zdrowia Adam Vojtěch.

Ale w tamtejszych szpitalach obecnie nadal jest wolna połowa oddziałów intensywnej terapii, mimo że w kraju jest ponad 5 tys. chorych (na 10 mln mieszkańców). Dlatego też zaczęły one przyjmować m.in. chorych z Francji (do tej pory przywieziono sześciu).

Teraz rząd zaproponował złagodzenie restrykcji przy jednoczesnym przedłużeniu obowiązywania stanu wyjątkowego wprowadzonego 12 marca (Czechy zrobiły to jako pierwszy kraj w Europie). Parlament zgodził się w środę na utrzymanie go, ale jedynie do końca kwietnia, a nie do 11 maja, jak chciał premier Andrej Babiš. Konstytucja pozwala tylko raz przedłużyć go o miesiąc, szef rządu zapowiedział, że na pewno zwróci się jeszcze w tej sprawie do parlamentu.