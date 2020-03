Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja na żywo AFP

W Polsce jak dotąd wirusa wykryto u 425 osób, pięć osób zmarło *** Wprowadzony został stan epidemii *** Szkoły zostaną zamknięte do Wielkanocy *** Minister zdrowia Łukasz Szumowski spodziewa się, że w tym tygodniu liczba zarażonych w Polsce wzrośnie do tysiąca *** Liczba zarażonych na całym świecie przekroczyła 270 tysięcy *** Liczba ofiar pandemii we Włoszech jest już wyższa niż w Chinach. »»