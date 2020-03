Kosiniak-Kamysz: Krzyczeli o zamachu stanu. Głosowali z PiS Twitter/Władysław Kosiniak-Kamysz

Czy jakby Prawo i Sprawiedliwość wpisało do ustawy antykryzysowej, że Jarosław Kaczyński zostaje królem Polski, to Platforma Obywatelska też by za tym zagłosowała? - pytał w sobotę lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.