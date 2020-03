Liczba ofiar SARS-CoV-2 we Włoszech przekroczyła 10 tysięcy

Na terytorium Włoch potwierdzono dotąd 92472 przypadki zakażenia i 10023 zgony (według worldometers.info). Takie same dane podaje uniwersytet Johnsa Hopkinsa.

Choć w ciągu ostatniej doby zmarło 889 osób, jest to jednak spadek w porównaniu z poprzednią doba, gdy zarejestrowano 969 zgonów.

31 marca we wszystkich miastach we Włoszech flagi zostaną opuszczone do połowy masztów dla upamiętnienia ofiar Covid-19.

Premier Włoch Giuseppe Conte ostrzegł dziś, że Unia Europejska może stracić rację bytu, jeśli jej państwa członkowskie nie podejmą zdecydowanych działań. Szef włoskiego rządu oskarżył pozostałe państwa o "zbyt nieśmiałą" reakcję na bezprecedensowy szok gospodarczy, jaki uz dotyka UE.

- Jesteśmy w krytycznym momencie historii Europy -powiedział Conte w opublikowanym dziś wywiadzie dla dziennika ekonomicznego "Il Sole 24 Ore". - reprezentuję kraj, który bardzo cierpi, nie mogę sobie pozwolić na zwłokę.

Z nieoficjalnych jeszcze informacji wynika, że rząd rozważa plany całkowitej blokady Włoch do połowy kwietnia.

Z kolei Istituto Superiore di Sanita (ISS) - włoski instytut zdrowia, przewiduje, że dop kraju zbliża się szczyt epidemii.

- Obserwujemy wyraźne zmniejszanie się krzywej infekcji od 20 marca, ale nie jesteśmy jeszcze w fazie spadkowej - powiedział szef ISS Silvio Brusaferro dla włoskiej agencji prasowej ANSA.