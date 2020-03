Włochy: Niemal 500 zgonów w dobę. Nowy rekord

Włochy to obecnie największe ognisko epidemii koronawirusa w Europie. Według najnowszych, oficjalnych danych ze środy, wirusa SARS-CoV-2 we Włoszech potwierdzono u 35713 osób (4207 nowych przypadków w porównaniu do wtorku). Z tego 4025 pacjentów uznano jako całkowicie wyleczonych.

