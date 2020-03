Pandemia koronawirusa: Madryt nie daje rady

Epidemia uderza w same szczyty władzy. Co prawda król Felipe VI pozostaje poza jej zasięgiem, ale wirusa wykryto u żony premiera Pedro Sancheza Begoni Gomez. Szef rządu poddał się natychmiastowej kwarantannie.

W końcu premier Sanchez ogłosił środki prawdziwie drastyczne. Od niedzieli na ulicach mogą się pojawić tylko ci, którzy wykażą, że idą do pracy (jeśli nie da się jej wykonywać zdalnie) albo zamierzają kupić leki lub produkty spożywcze. Za złamanie tych regulacji grozi kara od 30 tys. do 600 tys. euro lub od 3 do 12 miesięcy więzienia. Mimo wszystko premier poszedł na pewne kompromisy. Choć w całym królestwie zamknięte będą wszystkie sklepy, szkoły czy instytucje publiczne, to „w wyjątkowych wypadkach, gdy uczestnicy mogą zachować przynajmniej półtora metra odległości", możliwa będzie organizacja wesel. Czynne mają też być zakłady fryzjerskie i farbiarskie.