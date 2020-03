Włochy: 52 osoby nie żyją. Wojsko udostępnia koszary

Tylko w niedzielę we Włoszech zmarło kolejnych 18 osób, co zwiększyło liczbę ofiar koronawirusa do 52. Wszystkie te osoby były obywatelami Włoch.

Służby medyczne poinformowały, że większość ofiar to osoby w podeszłym wieku, wiele powyżej 80., które cierpiały na inne poważne schorzenia,w tym nowotwory. Obecność wirusa stwierdzono, gdy już przebywały w szpitalach.

The canals of Venice were all deserted in the wake of the coronavirus outbreak in Italy. Follow the latest coronavirus updates here: https://t.co/Y5Y8r7SdED pic.twitter.com/hWkV1NFV6y