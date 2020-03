Koronawirus w USA: Dużo chętnych na badanie, za mało testów

- Dziś nie mamy wystarczającej liczby testów - przyznał Pence tłumacząc, że wynika to z dużego popytu w USA na takie testy.

- Dokonaliśmy jednak dużego postępu w tym zakresie w ostatnich dniach - dodał.

Od końca lutego Pence osobiście koordynuje w USA działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Przedstawiciele amerykańskiej ochrony zdrowia mówili wcześniej, że spodziewają się, iż do końca tygodnia będą mieli wystarczającą liczbę testów, by przebadać ok. 400 tysięcy osób.

Z kolei Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób miały do końca tygodnia wyposażyć się w dodatkowe 75 tysięcy zestawów testowych pozwalających wykryć koronawirusa.

W USA jak dotąd wykryto 233 przypadki koronawirusa SARS-CoV-2. Wirusa wykryto w 18 stanach, 12 zarażonych osób zmarło (większość w stanie Waszyngton).

Na całym świecie koronawirusem zaraziło się 97975 osób. W wyniku zarażenia się zmarły 3383 osoby.