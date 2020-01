Mongolia zamyka granicę z Chinami do 2 marca

Obywatele Mongolii mają czas do 6 lutego, by wrócić do ojczyzny z Chin. Osoby, które nie są obywatelami Mongolii nie mogą już jednak wjeżdżać na teren kraju przez Chiny.

W Mongolii jak dotąd nie zanotowano żadnego przypadku koronawirusa, który pojawił się w Wuhan w grudniu 2019 roku.

Rząd Mongolii zapowiedział podjęcie działań na rzecz sprowadzenia do kraju ok. 30 obywateli Mongolii, którzy obecnie znajdują się w Wuhan.

30 stycznia granicę Chinami zamknęła, granicząca również z Mongolią, Rosja.