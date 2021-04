Arabia Saudyjska: Pożar uniwersytetu po ostrzale z Jemenu

Z komunikatu wynika, że to właśnie Huti wystrzelili pięć rakiet balistycznych i wysłali cztery przenoszące bomby drony, by zaatakować cele cywilne w Arabii Saudyjskiej. Atak miał zostać wyprowadzony z terenu muhafazy (prowincji) Sada kontrolowanej przez Huti.

W przeszłości rebelianci przeprowadzali już podobne ataki.

W czasie wojny domowej w Jemenie zginęło już ok. 233 tysięcy osób - 131 tysięcy z tych ofiar to osoby, które zginęły od pośrednich skutków działań wojennych takich jak głód czy ograniczony dostęp do ochrony zdrowia.