Ukraina: Rosja zamyka dostęp do części Morza Czarnego

MSZ Ukrainy podało, że od przyszłego tygodnia część Morza Czarnego w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej łączącej południową Rosję z anektowanym Krymem. Powodem zamknięcia tych wód są odbywające się tam ćwiczenia wojskowe.

"Działania Rosji to kolejna próba naruszenia norm i zasad prawa międzynarodowego, by uzurpować sobie suwerenne prawa Ukrainy wynikające z dostępu do morza" - głosi komunikat ukraińskiego resortu dyplomacji.

Moskwa jak dotąd nie skomentowała tych doniesień - informuje "The Moscow Times".