Groźne związki Krzysztofa Bosaka z ekstremistami z Austrii

13 września gościem skrajnie prawicowego kanału na YouTubie Centrum Edukacyjnego Powiśle był Krzysztof Bosak. To były poseł LPR, a obecnie jeden z liderów Konfederacji, koalicji eurosceptycznych ugrupowań, mającej realne perspektywy na przekroczenie progu i wejście do Sejmu. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat obchodzonej niedawno 336. rocznicy zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.

– Byłem w Austrii na wzgórzu Kahlenberg, rozmawiałem również z przywódcami austriackiej młodzieży o orientacji konserwatywno-narodowej, oni nawet organizowali marsz wspólnie z polską mniejszością we Wiedniu, upamiętniający wiktorię wiedeńską – powiedział Bosak.

„Austriacka młodzież", o której mówił Bosak to Identitäre Bewegung Österreich (Ruch Tożsamościowy – Austria). To organizacja antyimigracyjna, która ma na sztandarach walkę z multikulturalizmem i troskę o tradycyjne austriackie rodziny. Ma też wyjątkowo złą reputację. W 2018 roku 17 działaczy i sympatyków grupy zostało oskarżonych o stworzenie organizacji przestępczej, jednak z zarzutów udało im się wybronić w sądzie.

Kolejne problemy Identitäre Bewegung zaczęły się 15 marca 2019 roku. Tego dnia 28-letni Australijczyk Brenton Tarrant otworzył ogień do muzułmanów modlących się w meczecie w Christchurch w Nowej Zelandii. Następnie pojechał do kolejnego meczetu, a w obu zamachach uśmiercił w sumie 51 osób.

Jaki ma to związek z Austriakami? Dziesięć dni później do wiedeńskiego mieszkania Martina Sellnera, przywódcy Identitäre Bewegung, wkroczyła policja, zabezpieczając komputery i telefony komórkowe. Powodem było to, że na początku 2018 roku Sellner dostał od Tarranta darowiznę w wysokości 1,5 tys. dolarów.