Bosak: Koniec Zjednoczonej Prawicy? Przywykliśmy

Pytany, czy to oznacza zbliżający się koniec Zjednoczonej Prawicy, Krzysztof Bosak skwitował, że przywykliśmy już do tego, że politycy i obecnego, i poprzednich obozów rządzących rozmawiają ze sobą poprzez media.

Zdaniem Bosaka waga ultimatum, które postawiło Porozumienie, jest nieznana nawet aktorom tego przedstawienia, bo "tu każdy sprawdza, na ile sobie może pozwolić". Uważa jednocześnie, że Jarosław Gowin już dawno przestałby być wicepremierem, gdyby nie był "kluczem do większości" Zjednoczonej Prawicy".

Konfederacja, zapewnił Bosak, czeka na głosowania, które pokażą, czy "coś specjalnego się wydarzyło". Sądzi jednak, że w Zjednoczonej Prawicy nie ma wspólnej wizji programowej.

Bosak uważa, że to, co partie koalicyjne prezentowały w kampanii wyborczej w 2019 roku i podczas prezentacji "Polskiego Ładu" Pis, to "marketingowe sztuczki.