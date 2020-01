Korwin-Mikke niezadowolony po wyborze Bosaka

163 głosy otrzymał w ostatnim głosowaniu elektorskim Krzysztof Bosak. W ten sposób Konfederacja Wolność i Niepodległość wybrała kandydata partii na prezydenta.

Wybierano jednego z dziewięciu kandydatów, wśród których było pięciu posłów Konfederacji: Konrad Berkowicz, Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Artur Dziambor, i Janusz Korwin-Mikke. Elektorzy mogli też oddać głosy na Jacka Wilka, Magdalenę Ziętek-Wielomską, Pawła Skuteckiego i Krzysztofa Tołwińskiego.

Po wybraniu kandydata przebieg głosowania w mediach społecznościowych komentował Janusz Korwin-Mikke. Jego zdaniem lepszym kandydatem na prezydenta byłby Grzegorz Braun.

"Dziwne pretensje, że "manipulowali, bo nie chcieli uszanować wyników pra-wyborów". Kol.Krzysztof Bosak dostał w nich 1/3 elektorów, czyli formalnie większość NIE chciała Jego wyboru. Większości nie miał nikt. Reszta historii to manipulacje - jak to w d***kracji. Normalka" - napisał.

"Krótko: uważam, że ZNACZNIE lepszym kandydatem KONFEDERACJI byłby kol.Braun, niż kol.Bosak (z wielu względów, również wyniki: Bosak: 3,89%, Braun 5,29%). A kol.Dziambor nie miał szans u elektorów kol.Brauna. A teraz NAJLEPSZYM kandydatem jest kol.Bosak. Bo jest Kandydatem" - dodał Korwin-Mikke w kolejnym wpisie.

Korwin-Mikke miał również pretensje do Artura Dziambora. "Przykro mi, ale nikt o Panu nie myślał. Gdyby zamiast Pana był kol.Wilk, kol.Berkowicz czy ja - byłoby to samo. Jedni za wszelką cenę chcieli, by nie wygrał kol.Bosak - a drudzy bardzo chcieli, by kol.Bosak wygrał. Ci drudzy zagrali Panem. I tyle" - napisał na Twitterze.

"Panie prezesie, jeszcze raz: nie wypada, pisanie bzdur, które nie stały nawet obok prawdy, na publicznym forum, to bardzo zły ruch. Odradzam. Dobranoc" - odpisał Dziambor.