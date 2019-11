Bosak: Nie ma granic? To nie jest podejście rynkowe tv.rp.pl

- Podejście że nie ma granic to anarchizm, to nie jest podejście rynkowe. Rynek działa wtedy, gdy zasoby są ograniczone, gdy zasoby pracy są nieograniczone to rynek nie działa - dlatego w Polsce nie rosną płace - mówił gość Jacka Nizinkiewicza.