Zuzanna Dąbrowska: Kto będzie ojcem tej klęski

Już nie ma co udawać, że rząd sobie radzi z pandemią. To nie przyniesie skutku, bo liczba świadków porażek rośnie wraz z liczbą zakażonych.

Musimy zwiększyć liczbę pogrzebów przynajmniej o 20 w skali tygodnia – oświadczył w czwartek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. – Będziemy chcieli również umożliwić pogrzeby w soboty, dlatego że w warunkach zimowych nie chcielibyśmy, aby odbywały się po zmierzchu – dodał. To trzeźwy osąd sytuacji, choć wywołuje dreszcz grozy. Poniżej dalsza część artykułu

Problem w tym, że między komunikatami polityków, ministrów i samego premiera a rzeczywistością, obserwowaną choćby z perspektywy samorządu, powstała przepaść. A co dopiero, jeśli wziąć pod uwagę punkt widzenia zwykłego obywatela. W mediach społecznościowych pojawiają się wstrząsające relacje osób, które opisują beznadziejną sytuację ochrony zdrowia i działania systemu opieki nad chorymi na Covid-19. Każdy z nas zna coraz więcej przypadków sytuacji skandalicznych, zagrażających życiu i zdrowiu. Strach rośnie. A rząd Mateusza Morawieckiego nie dokonał ani jednej systemowej zmiany, która coś by poprawiła pomóc. Bo tymczasowe szpitale i awaryjne montowanie zbiorników z tlenem to zmiany zaledwie doraźne. Nie ma żadnych oznak sensownych zmian w organizacji i finansowaniu systemu.

Nic więc dziwnego, że rząd nie radzi sobie z przekazem publicznym. Raz obwieszcza wypłaszczenie, a następnego dnia, uzasadniając dość przypadkowe obostrzenia, straszy, że będzie coraz gorzej. Zapomina wpisać na listę otwartych placówek sklepów meblarskich, a potem, pod naciskiem, je otwiera. Zamyka wszystkie placówki kultury, a pozostawia otwarte kościoły. Wzywa do oddawania osocza, a nie testuje członków rodzin pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, uznając, że nie jest to już potrzebne. Efekt? Osoby te po wyzdrowieniu osocza oddać nie mogą, bo nie ma ich w bazie. O terminach kwarantanny członków rodziny, zupełnie do siebie nieprzystających, braku możliwości porozumienia się ze służbami sanitarnymi czy jakiegokolwiek leczenia ambulatoryjnego np. zakrzepicy u chorych na Covid-19 nie ma co wspominać.

A im więcej jest zakażeń, tym ta wiedza staje się powszechniejsza. PiS o tym wie. Politycy też mają rodziny i nawet jeśli cieszą się lepszym dostępem do systemu ochrony zdrowia, to jednak odbierają sygnały o zatarciu się maszyny, która i tak od początku pandemii działała ledwo, ledwo...