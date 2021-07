Michał Niewiadomski: Atomowa odsiecz

Ceny prądu są wysokie i będą rosnąć. Ale najgorsze będzie, gdy go zabraknie. Jednym z rozwiązań, by uniknąć w przyszłości blackoutu, jest import energii.

Pomysł, by sprowadzać energię elektryczną z elektrowni atomowej dedykowaną linią energetyczną, traktuję jako pewne ćwiczenie intelektualne. To zresztą nie pierwsza taka propozycja. Kilka lat temu prąd z ukraińskiej elektrowni atomowej Chmielnicki próbował sprowadzać nieżyjący już Jan Kulczyk. Miała na to pozwolić linia przesyłowa 400 kV, którą 30 lat temu poprowadzono z siłowni do Rzeszowa, ale do dziś nie została uruchomiona. Kulczyk planował nawet współfinansowanie budowy kolejnych bloków. Z planów nic nie wyszło, bo jeszcze za czasów rządów PO–PSL Polska nie była zainteresowana budową takiego połączenia.

Tak wtedy, jak i dziś, pytając o ten pomysł, słyszę tę samą odpowiedź: import tańszej energii z zagranicy obniża rentowność polskich elektrowni. Podobny argument wytaczany był, gdy w 2016 r. zablokowano rozwój lądowej energetyki wiatrowej. Czy te wszystkie działania przyniosły skutek? Nie! Energetyczne spółki należące do Skarbu Państwa...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ