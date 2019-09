Dorian ominął Florydę, ma uderzyć bliżej stolicy

Na archipelagu zginęło co najmniej 20 osób, w jego północnej części zniszczeniu uległa połowa domów. Pod wodą znalazły się lotniska, plaże, woda pitna mieszała się ze ściekami. W czwartek huragan, którego moc jest niższa niż kilka dni temu, gdy uderzył w Bahamy, dotarł do wybrzeży USA. Ale nie do Florydy, jak się spodziewano (troska o ten stan miała być głównym powodem odwołania wizyty Donalda Trumpa w Polsce 1–2 września). Na Florydzie odetchnięto z ulgą, otwarto ponownie międzynarodowe lotnisko w Orlando i tamtejszy Disneyland.

