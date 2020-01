Dramat Australii. Walka z powodziami, gradem i burzami piaskowymi

Huragan połączony z gradem doprowadził do zniszczenia wielu budynków i samochodów w Canberze. W niektórych dzielnicach stolicy zabrakło prądu, a dwie osoby zostały ranne.

Na zachodzie kraju 300-kilometrowa chmura pyłu była przenoszona przez wiatr, który dochodził do 107 km/h. Spora część pyłu to wierzchnia warstwa gleby z farm w Nowej Południowej Walii. Burmistrz Dubbo Ben Shields powiedział, że to wynik rekordowej suszy.