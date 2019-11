Kalifornia płonie. Trump: Weź się w garść gubernatorze

Trump oskarżył gubernatora stanu, Demokratę Gavina Newsoma o "fatalne zarządzanie terenami leśnymi". Jednak - jak zauważa BBC - wiele z pożarów wybuchło na terenach niezalesionych.

"Co roku, kiedy ogień wybucha i Kalifornia płonie jest tak samo - i zgłaszają się do rządu federalnego po pomoc w $$$. Nic więcej. Weź się w garść gubernatorze" - napisał prezydent USA na Twitterze.

Newsom w odpowiedzi stwierdził: "Nie wierzy pan w zmiany klimatyczne. Jest pan zwolniony z udziału w tej rozmowie".

Na łamach "Proceedings of the National Academy of Sciences" opublikowano niedawno raport, z którego wynika, że rosnące średnie temperatury, wywołane globalnym ociepleniem doprowadzają do wybuchu pożarów w stanie niezależnie od tego, jak obfite były w nim opady.

BBC przypomina, że prezydent sugerował obcięcie środków federalnych na walkę z pożarami w Kalifornii już w ubiegłym roku, gdy w najtragiczniejszych w historii stanu pożarach zginęło 86 osób.