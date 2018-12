Wybuch wulkanu w Indonezji. Pył na wysokości 7 kilometrów

W środkowej Indonezji doszło do erupcji wulkanu Soputan. Pył wystrzelił na wysokość ponad siedmiu kilometrów.

Wulkan Soputan znajduje się w północnej części wyspy Sulawesi. - Dziś rano odnotowano dwie erupcje - poinformował rzecznik krajowej agencji ds. katastrof, Sutopo Purwo Nugroho.

Do okolicznych mieszkańców zaapelowano, by nie zbliżali się do zbocza wulkanu. Władze Indonezji wydały alarm drugiego stopnia.

Wydano ostrzeżenie w związku z lawą, która może spłynąć do okolicznych rzek. Mieszkańców poproszono o noszenia masek w związku z opadającym pyłem.

Soputan ma 1784 metry wysokości i jest jednym ze 120 aktywnych wulkanów w Indonezji.

Indonezja, archipelag liczący ponad 260 milionów mieszkańców, jest podatny na trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów ze względu na swoje położenie na Pacyfiku.