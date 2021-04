Zimbabwe. Wojskowy helikopter spadł na dom. Nie żyją cztery osoby

Maszyna spadła na dom w miejscowości Arcturus, znajdującej się około 30 km na wschód od Harare, stolicy Zimbabwe.

- Jesteśmy głęboko zasmuceni w związku ze śmiercią czterech osób w tym nieszczęśliwym wypadku - powiedział marszałek lotnictwa Elson Moyo. Na nagraniach i zdjęciach, publikowanych w mediach społecznościowych, można zobaczyć spalone szczątki maszyny i funkcjonariuszy sil bezpieczeństwa, przeszukujących teren katastrofy.

VIDEO: "Kana bhonzo" - A man at the crash site of the army helicopter in Arcturus says he cannot see "even a bone," testifying to the intensity of the fire that broke out when the Bell 412 went down in a residential area. Military police combing site for remains pic.twitter.com/Ve4ArV1nhK