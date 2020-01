Sprzeczne informacje dotyczące katastrofy samolotu w Afganistanie z 83 osobami na pokładzie

Informację o katastrofie podał Khaliqdad Akbari, członek lokalnej rady prowincji. Według niego samolot powodem katastrofy była awaria techniczna. Arif Noori, rzecznik biura gubernatora prowincji Ghazni, potwierdził katastrofę, do której miało dojść o godz. 13.10 lokalnego czasu.

Według pierwszych doniesień, samolot miał należeć do afgańskich narodowych linii lotniczych Ariana Afghan Airlines. Ich szef zaprzeczył jednak, by doszło do katastrofy którejś z jej maszyn. Podobne oświadczenie wystosował afgański Urząd Kontroli Ruchu Lotniczego. „Do chwili obecnej nie potwierdzono żadnych ofiar wśród ludności cywilnej, a wszystkie loty Ariana Airlines odbywają się normalnie. Również wszystkie inne linie lotnicze zapewniły o braku problemów w swojej działalności” - podano w komunikacie.

Szef portu lotniczego w Kandaharze powiedział, że dziś lotnisko obsługiwało dwa loty pasażerskie i oba „odbyły się normalnie”.

Cytowany przez Tolo News gubernator prowincji Ghazni Wahidullah Kalimzi potwierdził jednak katastrofę samolotu. Powiedział też, że do dystryktu Deh Yak docierają siły bezpieczeństwa. Samolot miał lecieć z Herat na zachodzie kraju do leżącego na wschodzie Ghazni.

Serwis FlightRadar24 poinformował, że wbrew spekulacjom rozbitą maszyną nie jest samolot AFG507A, który wylądował na lotnisku w Kabulu.

Górzysta prowincja Ghazni leży u podnóża łańcucha górskiego Hindukusz. Zimą jest tam bardzo zimno.