Kujawsko-pomorskie: Matka i dwoje dzieci zginęli na przejeździe kolejowym

Do tragedii doszło ok. godz. 7.30. - Ze wstępnych informacji wynika, iż rowerzystka z dwójką dzieci została potrącona przez nadjeżdżający pociąg - powiedziała sierż. Anita Szefler-Ciupińska z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

