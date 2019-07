Katedra Notre Dame zawali się przez upał?

Jak dodał, w tym tygodniu Paryż spodziewa się rekordowo wysokich temperatur. Na skutek ciepła mury mogą wyschnąć zbyt szybko, co może osłabić konstrukcję dachu katedry.

Po raz drugi w ostatnim czasie nad Europę nadciągnęła fala gorąca znad Sahary. W środę w Holandii zanotowano temperaturę 39,3 st. C (najwyższą od 1944 r.), w Belgii - 38,9 st. C (najwyższą od 1833 r.). Rekord - 40,5 st. C - padł także w Niemczech.

W czwartek na północy Francji spodziewane są upały przekraczające 40 st. C. Szefowa francuskiego resortu zdrowia Agnes Buzyn oceniła, że w obliczu takich temperatur "nikt nie może czuć się bezpieczny".