Czołowe zderzenie pociągów w Hiszpanii. Są ofiary

Dwa pociągi pasażerskie zderzyły się ze sobą czołowo na trasie w pobliżu Barcelony. W wypadku zginęła jedna osoba, rannych jest co najmniej 16.

Pociągi podmiejskie zderzyły się wieczorem między miastami Sant Vicenc de Castellet i Manresą, na północny zachód od Barcelony - podały katalońskie służby ratownicze. Jeden z rannych pasażerów znajduje się w poważnym stanie.

Jeden z pociągów jechał do Barcelony, a drugi zmierzał do Manresy, gdy wpadły na siebie, jadąc po tym samym torze.

Na ujęciach, opublikowanych przez katalońską telewizję publiczną TV3 można zobaczyć rozdarty metal w miejscu, gdzie dwa pociągi uderzyły w siebie. Pasażerowie, którzy nie doznali obrażeń, zostali ewakuowani ze składów.

Imagen que llega desde el lugar de los hechos en Manresa (Barcelona) pic.twitter.com/B9Do8Djbhz — 6W (@6W_es) 8 lutego 2019

Antonio Carmona, rzecznik prasowego operatora kolei państwowych RENFE, powiedział, że według jego informacji "doszło do czołowej kolizji". Do wypadku doszło ok. godz. 18.20.

Antena 3, televisión en Espana, reporta un muerto por el choque entre dos trenes en Manresa (Barcelona) pic.twitter.com/Vo9cauWX1N — 6W (@6W_es) 8 lutego 2019