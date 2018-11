Nowy Jork: Wypadek na Brooklyn Bridge. Jedna osoba nie żyje

Trzy pojazdy stanęły w płomieniach, gdy dziś rano doszło do groźnego wypadku na Brooklyn Bridge w Nowym Jorku.

Jak informuje „The New York Times”, do incydentu doszło około godziny 7.15 nad ranem, po brooklyńskiej stronie mostu.

Cztery pojazdy zderzyły się, gdy kierowcy stracili nad nimi panowanie. Trzy z nich stanęły w płomieniach - poinformował rzecznik policji.

W wyniku wypadku zmarła jedna osoba. Sześć innych odniosło niewielkie obrażenia.

Według urzędników wypadek spowodował agresywny kierowca, ale nadal trwa śledztwo w tej sprawie.

Jak poinformowały służby, na miejscu znalazło się 12 jednostek straży pożarnej. Łącznie po obu stronach mostu w akcję ratunkową zaangażowanych było około 60 osób.

Na filmach opublikowanych w mediach społecznościowych widać gęsty, ciemny dym unoszący się nad Brooklyn Bridge.

Rzecznik straży pożarnej poinformował, że ogień udało się ugasić około godziny 8.00 rano.

One person is dead after an accident on the Brooklyn Bridge led to this 3-car fire during the Wednesday morning commute. https://t.co/Kv1a0LH0m4 pic.twitter.com/6GughA8bCU — NBC New York (@NBCNewYork) 21 listopada 2018

#FDNY members are operating on scene of multiple vehicles on fire on the Brooklyn Bridge. There is one civilian fatality reported. The fire has been knocked down. pic.twitter.com/cPG5WVGazA — FDNY (@FDNY) 21 listopada 2018

Huge fire on Brooklyn bridge. Heard a bang and here it is. #NYC pic.twitter.com/bDBUSdytw4 — Alex Yaggy (@alexyaggy) 21 listopada 2018