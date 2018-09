Patronat "Rzeczpospolitej": 10. edycja kultowej konferencji InternetBeta

Po raz dziesiąty w sercu Podkarpacia spotkają się setki osób na co dzień związanych z e-commerce, agencjami digitalowymi oraz start-upami.

19 września w Kielnarowej koło Rzeszowa, w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, rusza jubileuszowa edycja eventu, który od dekady skupia setki osób w swej pracy budujących potęgę polskiego internetu i prowadzonych w nim biznesów.

W czasie trzech dni konferencji wystąpi śmietanka specjalistów, którzy podzielą się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem. W planie są inspirujące merytoryczne wykłady, networking oraz doskonała muzyka – od pierwszej edycji w 2009 r. Beta jest wydarzeniem multidyscyplinarnym, łączącym ludzi oraz biznes i sztukę.

10 powodów, dla których trzeba być na Becie Subiektywnie, ale za to bardzo trafnie, ideę konferencji InternetBeta przedstawił Michał Sadowski, twórca jednej z najpotężniejszych polskich marek, na stałe wpisanej w branżę internetową, czyli Brand24.

– Dla mnie to najbardziej kultowe wydarzenie w Polsce. Jeżdżę tam już 9 lat i nie wyobrażam sobie mojego kalendarza bez wrześniowego wypadu do Rzeszowa" – mówi Sadowski i wylicza

- Moja lista 10 powodów, dla których trzeba być na Internet Beta to: 1. ludzie, 2. ludzie, 3. ludzie, 4. ludzie, 5. ludzie, 6. miejsce (Kielnarowa), 7. agenda i poziom prelekcji, 8. integracja, 9. bardzo dobre warunki do budowana relacji dla firm małych i dużych, 10) ludzie. Nie da się zaprzeczyć, że Beta stwarza doskonałe warunki do integracji. Zapewnia miejsce (kilka kilometrów od ścisłego centrum Rzeszowa), nie zawsze doskonały zasięg sieci komórkowej i połączenie merytorycznych wystąpień z przemyślanym programem konferencji – to wszystko pozwala odetchnąć od codziennych obowiązków i skupić się na korzystaniu z dobrodziejstw konferencji w pełnej rozciągłości.

Najlepsi wśród świetnych W czasie BetaX wystąpi ponad 80 prelegentów, którzy zostali wybrani spośród ponad 250 zgłoszeń. Organizatorzy, dbając o poziom merytoryczny wystąpień, zapewniają uczestnikom najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, a przekazywana przez nich wiedza jest żywo dyskutowana w kuluarach oraz stanowi inspirację do działań dla wszystkich chcących doskonalić swój warsztat umiejętności. Stałym punktem programu jest konkurs Startup Sito. Pomysły na nowatorskie inicjatywy w sieci oceniane są przez właścicieli funduszy inwestujących w biznesy internetowe. Wiele firm, które brały udział w konkursie, odnosi dzisiaj biznesowy sukces. Spodziewamy się, jak co roku, kilkuset uczestników – mówi Mateusz Tułecki, pomysłodawca i organizator InternetBeta.

– To będzie jeszcze większa i jeszcze wspanialsza Beta niż dotychczas. Jak zwykle podejmujemy najbardziej aktualne tematy oraz gościmy topowych prelegentów z branży. Wśród nich w tym roku zobaczyć będzie można między innymi: Karola „Kolę" Bieleckiego, którego fanom sportu przedstawiać nie trzeba, Mikhaila Konopleva (WeWork), Aleksandrę Przegalińską (Akademia Leona Koźmińskiego), Karola Sadaja (Revolut), Rudradeba Mitrę, Grega Albrechta (Albrecht&Partners) czy Bartka Lechowskiego (IKEA Polska) – wylicza Tułecki.

Więcej informacji na temat konferencji oraz możliwość zgłoszenia do konkursu StartUpSito na stronie.

- "Rzeczpospolita" jest patronem medialnym konferencji InternetBeta

