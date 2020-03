W sklepach bez paniki, towar jest

– Na razie sieci handlowe obserwują zwiększony popyt ze strony klientów, którzy wykupują środki higieny oraz produkty o dłuższym terminie ważności. Czy należy spodziewać się wyraźnego zmniejszenia handlu detalicznego w sieciach? Wydaje się, że nie – mówi Konrad Księżopolski, szef działu analiz Haitong Banku. – Produkty FMCG to produkty pierwszej potrzeby, więc popyt zawsze pozostanie. Handel może się przenieść do internetu, ale największe sieci handlowe mają dość słabo rozwiniętą tę formę sprzedaży. Dodatkowo e-sprzedaż to domena głównie dużych miast, w małych tradycyjny handel to jedyna forma zakupów spożywczych – dodaje.