Wyczekiwany boom w usługach stał się faktem

Jeszcze kilka miesięcy temu ekonomiści spierali się o to, jak zachowają się konsumenci i przedsiębiorcy po zniesieniu antyepidemicznych ograniczeń aktywności ekonomicznej. Część uważała, że gospodarstwa domowe pozostaną ostrożne ze względu na ryzyko kolejnej fali epidemii Covid-19, ale też zawirowania na rynku pracy, którymi mogło poskutkować wygasanie obowiązku utrzymania zatrudnienia przez firmy korzystające z tarcz finansowych. To z kolei skłaniałoby do ostrożności także firmy.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), który powstaje na podstawie tych badań, wzrósł w czerwcu do 102,8 pkt z 95 pkt miesiąc wcześniej. Odczyt powyżej 100 pkt oznacza, że przewagę mają przedsiębiorstwa, które koniunkturę oceniają pozytywnie. W krótkiej historii tego wskaźnika, sięgającej początku br., to pierwszy taki przypadek. Co więcej, optymizm widać we wszystkich pięciu analizowanych sektorach gospodarki. Szczególnie mocno poprawiły się zaś nastroje w produkcji (skok MIK o 17,1 pkt do 106,5 pkt) i w usługach innych niż transportowe i logistyczne (skok MIK o 12 pkt do 102,2 pkt). – Dane z kart płatniczych sugerują, że w ostatnich tygodniach konsumenci realizowali odłożony popyt. Podobnie o zwiększonym zapotrzebowaniu na produkty i usługi świadczy wysoka wartość MIK w obszarze liczby zamówień – komentuje Maciej Miniszewski, analityk z PIE.