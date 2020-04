RZECZoBIZNESIE: Jakub Karnowski: Polska w szczególności jest nieprzygotowana na recesję

Gość zaznaczył, że będziemy mieli do czynienia z recesją, czymś, na co gospodarki są nieprzygotowane. - Polska w szczególności jest nieprzygotowana wskutek tego, że przez ostatnie parę lat była bonanza w gospodarce - mówił Karnowski.

- Od 2014 r. pieniądze publiczne zachowywały się tak, jakby dobre lata miały trwać wiecznie. W czasach koniunktury wydawano pieniądze na zbytki. Nie mówię tylko o finansach publicznych i budżecie centralnym, ale również o licznych nacjonalizacjach, które angażowały środki publiczne. Skutek jest taki, że w trudnej sytuacji nie mamy nadwyżki na ratowanie miejsc pracy. Gdyby nie została usunięta reguła fiskalna, która obowiązywała kilka lat temu, mieliśmy dzisiaj nadwyżkę ok. 70 mld zł. - przypomniał.

Karnowski zauważył, że nie ma pieniędzy, żeby sfinansować tarcze antykryzysowe. - NBP skupuje obligacje w sposób, który może budzić obawy, czy nie łamane są reguły konstytucyjne. Jeżeli obligacje są kupowane od państwowych banków, to może budzić zaniepokojenie, że następuje dodruk pieniądza – mówił.

- Jeżeli NBP raz sfinansuje programy rządowe emisją pieniądze, to będzie pokusa, żeby to powtarzać. Ryzyko, żeby potem realizować krótkookresowe cele polityczne będzie spore. To może spowodować inflację. Skutki finansowe dodruku pieniądza na pewno powstaną – dodał.