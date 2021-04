Republikanie ripostują Bidenowi skromnym pakietem

Obecna propozycja jest mniejsza nawet od sum 600-800 mld sugerowanych wcześniej przez republikanów, ale ma być działaniem w dobrej wierze, zachęcającym do negocjowania przez przywódców obu partii politycznych. Skupia się jednak na tradycyjnych projektach z zakresu infrastruktury i na dostępie do szybkiego internetu — pisze Reuter.

- To największa inwestycja w infrastrukturę, jaką przedłożyli republikanie. Kładziemy taką ofertę na stół i uważamy, że zasługuje na odpowiedź — oświadczyła na konferencji prasowej Shelley Moore Capito z senackiej komisji środowiska i robót publicznych, reprezentująca Zachodnią Wirginię. Republikanie przesłali swoją propozycję prezydentowi przed jej przedstawieniem publicznie. Prezydent zwrócił się wcześniej do nich, by zaproponowali swoją wersję do połowy maja.