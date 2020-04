GPW: Byki dostały srogą lekcję

Końcówka poniedziałkowej sesji na warszawskiej giełdzie, która przyniosła dość nieoczekiwane wzrosty, okazała się być pułapką zastawioną na byki. Inwestorzy, którzy myśleli, że jest to przygrywka do dalszych ruchów na północ, we wtorek dostali srogą lekcję giełdowego życia. Podaż bowiem niepodzielnie rządziła na rynku.

