Dynamiczne zwroty akcji na GPW

Wczorajsza sesja skutecznie ostudziła zapał inwestorów wierzących w kontynuację odbicia na warszawskiej giełdzie. Dobitnie przypomniała ona bowiem o ryzykach, jakie wiszą nad rynkiem. Spadek indeksu WIG20 o ponad 4 proc. musiał robić wrażenie. Po takiej sesji znowu jest więcej strachu niż nadziei. Czy jest on uzasadniony?

Kolor czerwony zagościł wczoraj znowu w Stanach Zjednoczonych. Dow Jones Industrial spadł wczoraj prawie 2,7 proc. Jeszcze gorzej zaprezentował się S&P500, który stracił ponad 3 proc. W centrum uwagi wciąż jest ropa naftowa, która wciąż bardzo mocno traci na wartości.

Nerwowo było także na rynkach azjatyckich. Kolejną spadkową sesję zaliczył Nikkei225, który spadł 0,7 proc. Warto jednak zwrócić uwagę, że już Shanghai Composite walczył o to, aby wyjść na plus i całkiem nieźle mu to wychodziło. Przed zakończeniem notowań był 0,5 proc. na plusie.

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny nie rozpieszcza inwestorów. Warto jednak zwrócić uwagę na dane o sprzedaży detalicznej w Polsce w marcu. Pokażą bowiem one, jak mocno koronawirus uderzył w tę część gospodarki.

Warto także zwrócić uwagę na informacje ze spółek. Sporym zaskoczeniem są m.in. zmiany w grupie Pekao. Na stanowisko prezesa banku powołany został Leszek Skiba, który niedawno dołączył do zarządu tej firmy. Marek Lusztyn, dotychczasowy prezes, ma przejąć funkcję wiceprezesa.