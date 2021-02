UE zapłaci 870 mln euro za szczepionki AstraZeneca

Unia Europejska zgodziła się zapłacić ok. 870 mln euro za 300 mln dawek szczepionki AstraZeneca i ma je dostać do czerwca — telewizja RAI pokazała kopię kontraktu. Z kolei Pfizer obiecał zwiększyć ponad dwukrotnie dostawy szczepionek dla rządu USA.

Pokazanie tej umowy z 27 sierpnia pozwoliło poznać tajne szczegóły: cenę i harmonogram dostaw. Na mocy tej umowy, ujawnionej tylko częściowo, Unia zgodziła się zapłacić po ok. 2,9 euro za dawkę. Dokument ujawniony przez ekipę dziennikarzy śledczych RAI wskazuje, że AstraZeneca zobowiązała się dostarczyć od 80 do 120 mln dawek do końca marca, a pozostałe 180 mln do końca czerwca. Poniżej dalsza część artykułu

W innej części kontraktu producent zobowiązał się do „największych rozsądnych starań", by wyprodukować i dostarczyć po zatwierdzeniu szczepionki 30-40 mln dawek w 2020 r. i 80-100 mln w I kwartale. Z kontraktu wynika, że szczepionka dla Unii będzie produkowana w 4 zakładach: w Belgii, Holandii i w dwóch w W. Brytanii należących do Oxford Biomedica i Cobra Biologics.

Angielsko-szwedzki producent nie chciał skomentować tych informacji — pisze Reuter.

Dwukrotnie więcej dawek Pfizera, ale dla USA Prezydent Joe Biden odwiedził w piątek największy zakład produkcyjny Pfizera w Portage (Michigan) i uzyskał zapewnienie koncernu, że podwoi w najbliższych tygodniach dostawy dawek, co pozwoli zrealizować prezydenckie plany szczepień do lata. Z okazji tej wizyty prezes Albert Bourla ogłosił, że przewiduje dostarczanie rządowi USA ok. 5 mln dawek tygodniowo, ponad dwukrotnie więcej niż dotąd.

Biden powiedział podczas wizyty, że jest pewien przekroczenia ustalonego celu wykonania 100 mln szczepień w ciągu jego pierwszych 100 dni urzędowania. — Mamy teraz planowo dostateczne dostawy szczepionki dla wszystkich Amerykanów do końca czerwca. To nie znaczy. że znajdą się w ich ramionach, ale dość dawek będzie dostępne — powiedział w magazynie kilkuset zamrażarek., w których było po 360 tys. dawek. Dotąd dostało je niecałe 15 proc. ludności.