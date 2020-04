GPW: Cofnięcie na starcie

Podczas wczorajszej sesji przez długi okres WIG20 znajdował się pod kreską. Byki nie bardzo miały pomysł, jak włączyć się do gry. Sytuacja zmieniła się na ostatniej prostej, kiedy to dość nieoczekiwanie WIG20 wyszedł na plus i ostatecznie zakończył dzień na plusie. Czy dzisiaj popyt pójdzie za ciosem?

Początek notowań na to nie wskazuje. WIG20 zaczął dzień od przeceny, która przekraczała 1 proc. Tym samym cały wczorajszy ruch wzrostowy został zniwelowany. Zobaczymy czy byki będą w stanie się podnieść po pierwszym ciosie.