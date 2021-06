W Wielkiej Brytanii pojawił się ptak niewidziany tam od 153 lat

Prof. Stuart Bearhop, ekolog, wykładowca Uniwersytetu w Exter w rozmowie z BBC stwierdził, że jeśli potwierdzi się, iż zaobserwowany ptak to białosęp, będzie to pierwszy potwierdzony przypadek pojawienia się tego ptaka w Wielkiej Brytanii od ok. 150 lat.

- Sądzę, że ludzie będą przyjeżdżać (na wyspy archipelagu Scilly - red.), aby go zobaczyć. To ptak jeden na wiek - dodał.

Na świecie żyje obecnie od 12 do 38 tysięcy białosepów. Ptaki te znane są m.in. z tego, że używają "narzędzi" do zdobywania pożywienia - obrzucają kamieniami strusie jaja, by dostać się do ich środka.

Białosępy występują w południowej Europie, północnej Afryce i południowo-zachodniej Azji.