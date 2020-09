Policja spacyfikowała protest ekologów w centrum Warszawy

Przedstawiciele największych polskich organizacji zajmujących się klimatem - m.in. Strajk dla Ziemi, WWF Polska, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Rodzice dla klimatu, Koalicja Klimatyczna, Extinction Rebellion Polska - podpisali w sobotę petycję do Sejmu o ogłoszenie alarmu klimatycznego.

Żądają nie tylko rzetelnego informowania o kryzysie klimatycznym, ale też wprowadzenia do szkół edukacji klimatycznej, odchodzenia od węgla i podjęcia konkretnych działań, aby zapobiec globalnej katastrofie ekologicznej.

Działacze Extinction Rebellion Polska na swoim profilu na Facebooku uprzedzali o dzisiejszej akcji, jednocześnie przepraszając mieszkańców Warszawy za niedogodności.

"Drodzy mieszkańcy Warszawy, robimy to również dla Was. To nasza wspólna przyszłość. Przepraszamy za utrudnienia, Was również zapraszamy do dołączania do naszej akcji. Będzie tam miejsce dla wszystkich" - napisali.