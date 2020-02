Antarktyka: W 9 dni na wyspie stopiło się 20 proc. śniegu

W ciągu nieco ponad tygodnia stopiło się ok. 10 cm śniegu pokrywającego wyspę - to ok. 20 proc. całej pokrywy śnieżnej na wyspie.

W lutym temperatura w Antarktyce osiągnęła rekordowy poziom - 20,75 stopni Celsjusza.

Geolog Nichols College podkreśla, że śnieg tak szybko topi się czasem na Grenlandii czy na Alasce, ale nie w Antarktyce.

Gdyby doszło do stopienia się całej pokrywy śnieżnej w Antarktyce wówczas - według szacunków Światowej Organizacji Meteorologicznej - poziom oceanów na Ziemi podniósłby się nawet o 60 metrów.