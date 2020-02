Książę przyleciał helikopterem, by mówić, że nie należy latać AFP

Brytyjski następca tronu, książę Walii Karol jest krytykowany za to, że przeleciał ok. 200 km prywatnym helikopterem, by wygłosić przemówienie na temat konieczności redukcji emisji dwutlenku węgla spowodowanej korzystaniem z połączeń lotniczych - czytamy w "The Independent".