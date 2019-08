Hydrologia: Wodne działo na łososie

Projektanci zapór w różny sposób radzą sobie z tym problemem. Budowane są rozmaite przepływy dla ryb, na przykład małe baseny ulokowane jeden za drugim, na różnej wysokości, z niewielkimi wodospadami między nimi, łatwymi do pokonania dla „wędrowców”. Niekiedy są stosowane windy z pojemnikiem, do którego wpływają ryby, a winda przenosi je na górny poziom, powyżej zapory. Budowane są także kanały o spadku obliczonym tak, aby spływająca nimi woda nie była zbyt wartka, odpowiednia do pokonania przez ryby.

W Stanach Zjednoczonych firma Whooshh Innovations opracowała system zdumiewający, ale skuteczny – swego rodzaju działo na łososie. Za jego pomocą ryby są zasysane do rury i ekspediowane z prędkością 35 kilometrów na godzinę do odcinka rzeki powyżej zapory. „Wystrzeliwanie” odbywa się pneumatycznie.

Podobny system, co prawda nie dla ryb, lecz do ekspediowania pilnej poczty, opracował ponad 200 lat temu szkocki inżynier William Murdoch. Do dziś jest on wykorzystywany w szpitalach, bankach, fabrykach czy wielkich hurtowniach.