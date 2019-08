Islandia upamiętnia lodowiec utracony przez zmiany klimatu

Profesor Cymene Howe z Uniwersytetu Rice'a powiedziała, że to pierwsze takie upamiętnienie lodowca, który przegrał ze zmianami klimatu.

Na tablicy pojawił się napis "list do przyszłości". Celem jest podniesienie świadomości na temat skutków zmian klimatycznych.

"W ciągu najbliższych 200 lat podobny los czeka wszystkie nasze lodowce. Pomnik ten ma potwierdzić, że wiemy, co się dzieje i co należy z tym zrobić. Tylko ty wiesz, czy to zrobiliśmy" - napisano poniżej.

Pojawił się również napis "415 ppm CO2", odnoszący się do rekordowego poziomu dwutlenku węgla w atmosferze. Taki wynik odnotowano w maju ubiegłego roku.

Okjokull stracił status lodowca w 2014 roku. Był to pierwszy taki przypadek w historii. W 1890 kilometrów zajmował teren o powierzchni 16 kilometrów kwadratowych. W 2012 roku było to już tylko 0,7 kilometra.