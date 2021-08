Merkel Moskwy nie zmieniła, Kijowa nie przekonała

Atmosfera na sali nieco się zepsuła, gdy Merkel w rocznicę otrucia Aleksieja Nawalnego postanowiła poruszyć temat opozycjonisty i nawet domagała się jego uwolnienia. – Swój limit rewolucji Rosja wyczerpała jeszcze w XX wieku. Rewolucji już nie chcemy, chcemy ewolucyjnej drogi rozwoju naszego społeczeństwa i państwa – odpowiadał Putin. Nawalnego nazwał „figurantem" i apelował o „uszanowanie decyzji rosyjskiego sądu". Merkel poruszyła też temat dyktatury na Białorusi, ale prezydent Rosji stwierdził, że to „wewnętrzna sprawa Białorusinów". Odnosząc się z kolei do tlącej się od ponad siedmiu lat wojny w Donbasie, gospodarz Kremla poprosił kanclerz Niemiec, by podczas swojej niedzielnej wizyty w Kijowie zaapelowała do ukraińskich władz o „respektowanie porozumień mińskich". Relacje rosyjsko-niemieckie pozostają bez zmian, kluczowa jest tu gospodarka. Putin zapewniał, że odchodząca ze stanowiska Merkel na zawsze pozostanie „mile widzianym gościem w Moskwie". Wyraził też nadzieję, że gazociąg Nord Stream 2 (NS2) nie będzie ostatnim „wielkim projektem" Rosji i Niemiec.