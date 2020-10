Francja: Sankcje wobec Rosji pokażą, że UE jest silna

Występując na konferencji na Słowacji Le Drian podkreślił, że podtrzymywanie dialogu z Rosją nie może równać się czynieniu jej przysług.

- To nie oznacza porzucenia naszej ambicji, by zbudować pokojowy kontynent. Przeciwnie, to oznacza obronę tej ambicji poprzez okazanie zdecydowania - podkreślił Le Drian.

Nawalny stracił przytomność w czasie lotu z Syberii do Moskwy i trafił do szpitala w Omsku. Na Syberii mobilizował wyborców przed zbliżającymi się wyborami regionalnymi.

Rosyjscy lekarze ze szpitalu w Omsku, gdzie Nawalny trafił wprost z samolotu, zmuszonego do awaryjnego lądowania w związku z pogarszającym się stanem zdrowia opozycjonisty, nie znaleźli śladów trucizny w jego organizmie. Według rosyjskich lekarzy przyczyną pogorszenia się stanu zdrowia Nawalnego był spadek poziomu cukru we krwi.

Po tym jak Rosja zgodziła się na leczenie Nawalnego w Niemczech, niemieckie laboratorium poinformowało, że w organizmie Nawalnego wykryto ślady Nowiczoka. Potwierdziły to potem badania przeprowadzone we Francji i Szwecji.